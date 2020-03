Gatto abbandonato al centro della strada in una busta, salvato da un carabiniere

Nella mattinata di ieri, un Carabiniere in servizio a Brindisi, transitando casualmente lungo la via del Mare, notava, al centro della corsia di marcia, una busta blu, apparentemente di spazzatura. Un passante che portava il suo cane a spasso, fermatosi anche lui, gli riferiva che la busta sembrava contenere un animale morto e così il militare, allo scopo di accertare il contenuto, con le dovute cautele, decideva di aprire leggermente la busta e scorgeva gli occhi di un gatto bianco e nero che iniziava a muoversi. Il Carabiniere provvedeva a liberare dalla busta il povero gatto, consentendogli di respirare e nel frattempo lo spostava dalla strada, riponendolo in un posto sicuro. Il gatto, che non sembrava avere lesioni da investimento, veniva rifocillato con l’unica cosa che aveva in quel momento il Carabiniere: una bottiglietta di acqua. Il militare richiedeva l’intervento del personale veterinario del Servizio di Igiene Pubblica dell’Asl di Brindisi, che provvedeva a prendere in consegna l’animale.

I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a conclusione dei successivi accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà una 35enne del luogo, per abbandono di animali. Si è accertato che la busta, con al suo interno il gatto, era stata gettata sul marciapiede ma evidentemente il gatto, con le ultime forze, nel tentativo di liberarsi, si era spostato sulla strada.