Ginosa Marina: incidente stradale provocato da un cinghiale, morta una donna

Una donna di 48 anni è morta la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 580 che collega Ginosa Marina a Ginosa Città: la signora, che viaggiava su una Hyundai Tucson, ha tamponato un furgone Ford fermo al centro della carreggiata dopo avere investito e ucciso un cinghiale.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del furgone non è riuscito ad evitare l’impatto con l’animale che gli ha attraversato improvvisamente la strada; la donna, sopraggiunta qualche attimo dopo, è finita con la sua auto addosso al furgone, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che si sono limitati a constatarne il decesso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Castellaneta e Ginosa, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.

(foto di MultiRadio Massafra)

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui