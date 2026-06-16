Giochi del Mediterraneo 2026, altri 15 milioni per le infrastrutture. Ferrarese: “Governo al fianco di Taranto”

Nuove risorse per le opere collegate ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il Consiglio dei ministri ha destinato ulteriori 15 milioni di euro agli interventi infrastrutturali previsti in vista della manifestazione sportiva, portando la dotazione complessiva a 281,5 milioni di euro.

A commentare il nuovo stanziamento è il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che parla di un segnale concreto da parte del Governo. “Questo nuovo stanziamento conferma concretamente la volontà del Governo di accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei Giochi del Mediterraneo”, ha dichiarato.

Ferrarese ha ringraziato il Governo Meloni e il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, per “l’attenzione e il costante supporto” a un progetto definito strategico per Taranto, per la Puglia e per l’intero Paese.

Secondo la struttura commissariale, le nuove risorse permetteranno di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di lasciare al territorio un’eredità duratura anche dopo l’evento sportivo.

“Proseguiremo con determinazione nel rispetto del cronoprogramma”, ha concluso Ferrarese, “affinché Taranto e l’intero territorio possano presentarsi all’appuntamento del 2026 con infrastrutture moderne, efficienti e all’altezza di un grande evento internazionale”.