Giochi del Mediterraneo, masterplan approvato: preparativi per l’inaugurazione

Il Governo ha dato l’ok al terzo masterplan dei Giochi del Mediterraneo, inviato a febbraio dal commissario Massimo Ferrarese. Il documento è stato trasmesso alla Regione Puglia per l’intesa finale: una volta confermata dal governatore Antonio Decaro, potranno partire i lavori programmati. Diversamente dai precedenti due piani, questo non prevede nuovi fondi pubblici, ma consente di utilizzare 3,5 milioni di euro dai risparmi ottenuti sui ribassi d’asta delle gare precedenti.

Le risorse saranno destinate principalmente al rifacimento delle strade di Taranto e agli interventi nella base navale della Marina Militare, dove saranno ormeggiate le due navi che ospiteranno i 4.500 atleti attesi. Si tratta di lavori da appaltare rapidamente, vista la distanza di circa settanta giorni dall’inaugurazione. La facciata del Palazzo di Città, inizialmente prevista, non rientrerà più negli interventi, data la complessità e i tempi richiesti.

Parallelamente, il ministero della Coesione sta predisponendo un emendamento per reintegrare 8,5 milioni nel plafond già assegnato di 275 milioni e valutando eventuali ulteriori stanziamenti. I dettagli saranno definiti nei prossimi provvedimenti legislativi.

Sul fronte organizzativo e della sicurezza, ieri in Prefettura si è svolto un vertice presieduto dal prefetto Ernesto Liguori, con la partecipazione di Ferrarese e dei vertici delle forze di polizia, Marina Militare, Asl Taranto, Vigili del Fuoco, Provincia e sindaci locali. Durante i Giochi non saranno concesse ferie al personale di polizia e verrà valutato l’invio di rinforzi. La Regione curerà le gare per mezzi e presidi sanitari, mentre la Provincia investirà 2,9 milioni per sistemare le strade interessate dalle gare ciclistiche.

Procede anche l’organizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura, entrambe previste nello stadio Iacovone. Per l’inaugurazione, Al Bano eseguirà l’inno nazionale, mentre si stanno valutando nomi di artisti come Diodato, Brancale, Negramaro e Achille Lauro, con due artisti per ciascuna serata.

Infine, il comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio per verificare l’avanzamento dei preparativi, con particolare attenzione al villaggio degli atleti e agli alloggi sulle navi. Il coordinamento ha espresso apprezzamento per i progressi e continuerà a monitorare i lavori residui per garantire accoglienza e servizi ottimali alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.