Giuseppe De Nozza è il nuovo presidente della sottosezione brindisina dell’ANM

I magistrati del Tribunale di Brindisi, riunitisi in assemblea alle 15:00 di oggi, 27 febbraio, per eleggere i nuovi presidente e segretario della sottosezione brindisina dell’Associazione Nazionale Magistrati, si sono espressi a favore, rispettivamente, di Giuseppe De Nozza, sostituto procuratore della Repubblica, e Antonio Ivan Natali, giudice della sezione civile.

Finisce dunque la presidenza della dottoressa Barbara Nestore (in cui segretario dell’associazione è stato il dottor Gualberto Buccarelli), contraddistinta da sobrietà e grande impegno sociale.

Nato a Brindisi nel 1971, dopo aver conseguito la laurea nel 1994 presso l’Università LUISS di Roma, con votazione 110/110 e lode, è stato nominato magistrato nel 1998 ed è in forza alla Procura di Brindisi, ininterrottamente, dal 22 maggio del 2000.

“Mi spenderò con ogni energia disponibile per rinsaldare l’unità e la coesione della magistratura brindisina, creando ponti tra le diverse componenti della magistratura, e tra magistratura e società civile, per superare le sfide che il territorio e il Paese impongono di affrontare”, dichiara il neo eletto presidente, che nel 2007 fu nominato “Brindisino dell’anno” dall’allora quotidiano cartaceo SenzaColonne. In quella occasione, il direttore Gianmarco Di Napoli, motivando la scelta, spiegò che De Nozza “ha saputo abbinare alle sue capacità professionali e al contributo fornito alle sorti della città, una tendenza alla discrezione considerata merce rara in questo periodo persino negli ambienti della magistratura”.

Al dottor De Nozza, dunque, i migliori auguri di buon lavoro dal direttore e dalla redazione de Il7 Magazine e Senza Colonne News.

Marina Poci

