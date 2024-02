Gli trovano addosso droga e contanti, durante l’arresto ferisce al volto un poliziotto

Gli agenti della Squadra Mobile di Lecce hanno tratto in arresto nel capoluogo salentino un 23enne originario di Porto Cesareo con le accuse di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza e lesioni a pubblici ufficiali: fermato per un controllo nel luogo individuato come quello in cui presumibilmente svolgeva l’attività di spaccio, ha tentato di nascondere sotto la lingua le dosi in suo possesso in quel momento, opponendo resistenza all’arresto e ferendo al volto uno dei poliziotti coinvolti. Nel corso della perquisizione a cui è stata sottoposta l’abitazione, sono stati rinvenuti 430 grammi di cocaina e circa 200 di marijuana, materiale per il frazionamento e il confezionamento degli stupefacenti e denaro in contanti.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui