Gravina, fucile a pompa con matricola abrasa e munizioni in casa: arrestato 44enne

Un 44enne di Gravina in Puglia è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Altamura con le accuse, allo stato, di detenzione illegale di arma clandestina, munizioni e ricettazione.

Durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i militari hanno trovato un fucile a pompa con matricola abrasa e calciolo tagliato, insieme a numerose munizioni per arma lunga e pistola. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’arma era in ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionante.

L’attività investigativa era partita da alcuni elementi raccolti durante i controlli sul territorio, che avevano indirizzato l’attenzione dei militari sul 44enne come possibile detentore di armi illegali.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Dopo l’udienza di convalida davanti al gip, l’uomo è stato condotto nuovamente nel carcere di Bari.

Le contestazioni sono al momento formulate in fase di indagine e dovranno essere valutate nel prosieguo del procedimento, nel contraddittorio con la difesa.