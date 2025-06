Gravina in Puglia, 70enne accoltellato per strada: arrestati padre e figlia

Padre e figlia, rispettivamente di 50 e 26 anni, sono stati arrestati a Gravina in Puglia dalla Polizia di Stato perché considerati i responsabili dell’accoltellamento di un pensionato 70enne del posto che ora è ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico di Bari: l’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, 3 giugno.

I tre, secondo quanto si apprende, avrebbero avuto una discussione durata pochi attimi e culminata con dei primi colpi di coltello inferti dalla 26enne; altri fendenti sarebbero stati poi sferrati dal padre della donna.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso in ospedale.

I due finiti in manette hanno precedenti per reati contro la persona e ora sono accusati in concorso di tentato omicidio.

Indagini sono in corso da parte degli agenti del locale Commissariato coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari.