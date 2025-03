Gravina in Puglia, estorsione per debito di droga: minori gli accusati e la vittima

Due ragazzi di Gravina in Puglia, all’epoca dei fatti di 16 e 17 anni, hanno affrontato nella giornata di ieri, 24 marzo, l’udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Bari nel processo in cui sono accusati di estorsione aggravata ai danni di un 15enne del luogo, nei confronti del quale vantavano un debito di 20 euro legato all’acquisto di sostanze stupefacenti: nel 2020 i due avrebbero inviato alla vittima messaggi di minacce e intimidazioni su Instagram, scoperti dal padre del ragazzino, che ha poi sporto denuncia.

Uno dei ragazzi è stato autorizzato al programma di messa alla prova elaborato dai Servizi Sociali, l’altro è stato rinviato a giudizio: il processo inizierà il prossimo 3 luglio.

Marina Poci