Ha un malore dopo aver ingerito droga: bimbo di 16 mesi ricoverato a Foggia

Un bambino residente in provincia di Foggia di sedici mesi è stato ricoverato al Policlinico Riuniti per un malore accusato dopo aver accidentalmente ingerito o inalato della sostanza stupefacente (probabilmente cannabinoidi) nell’abitazione in cui vive con i genitori.

Il piccolo è stato prelevato e trasferito con l’elisoccorso e, una volta giunto, dopo i primi accertamenti, è stato dichiarato fuori pericolo dai sanitari.

Il contesto familiare nel quale il bambino vive è di estremo disagio, tanto che i genitori, una quarantenne di origini straniere e una ventenne del posto, sono da tempo seguiti dai Servizi Sociali.

Sul fatto indagano i Carabinieri, al fine di verificare cosa sia accaduto esattamente di determinare le eventuali responsabilità.

