Il direttore Gianmarco Di Napoli ospite di Antenna Sud: si parlerà degli omicidi Cairo e Spada

Il direttore de Il7 Magazine e Senza Colonne News, Gianmarco Di Napoli, giornalista di Antenna Sud, sarà ospite dell’emittente Francavillese questa sera a partire dalle ore 22:00 nel programma Processi di Puglia, a cura di Maria Teresa Carrozzo.

Argomento della puntata odierna sarà il procedimento, che Di Napoli ha seguito sin dall’inizio, a carico dei fratelli Enrico e Cosimo Morleo per l’omicidio degli imprenditori di casalinghi Sergio Spada e Salvatore Cairo.

La vicenda ha subito una svolta nel corso dell’udienza-sopralluogo del 20 dicembre scorso, nella quale l’imputato Enrico Morleo ha condotto la Corte d’Assise di Brindisi, presieduta dal giudice Maurizio Saso, il Pubblico Ministero Milto De Nozza e la Polizia Giudiziaria sul luogo in cui si trova il pozzo nel quale, dopo averne sezionato il corpo, ha gettato i resti di Cairo.

La trasmissione potrà essere seguita in diretta streaming sul sito antennasud.com e sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente, nonché sul canale 14 del digitale terrestre.