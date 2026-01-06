Il figlio di Albano e Loredana Lecciso doveva essere a Crans-Montana a Capodanno

Il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, Bido, avrebbe potuto trovarsi quasi certamente a Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove nella notte di Capodanno un incendio ha causato la morte di 40 giovani.

A rivelarlo è la stessa Loredana Lecciso in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno – Puglia, nella quale parla anche del malore accusato prima della sua recente partecipazione a Domenica In insieme ad Al Bano.

«Ho vissuto giorni che mi hanno messa a dura prova psicologicamente», racconta. «Bido frequenta Le Constellation e ha rischiato di trovarsi nel locale proprio quella sera tragica».

La Lecciso spiega che il figlio si è diplomato a Crans-Montana e che vi ha trascorso diverse estati insieme alla sorella Jasmine. «La sua fidanzata, Emily, è del posto. Ci eravamo riuniti per passare il Natale tutti insieme in una località bellissima. Passeggiando a piedi, ero passata proprio davanti al locale della strage».

La decisione di cambiare programma è arrivata all’ultimo momento: «Mio figlio e la sua ragazza hanno scelto di scendere in Puglia per festeggiare il nuovo anno. Tra le varie alternative c’era anche quella di restare a Crans-Montana e, se fosse andata così, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation». Al Bano, aggiunge, «dice che Cellino San Marco li ha salvati».

«Sono felice che sia andata così», conclude Loredana Lecciso, «ma il sollievo non attenua il dolore per il dramma che stanno vivendo i familiari delle vittime. Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro».