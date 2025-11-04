Il Foro di Brindisi perde l’avvocato penalista Pasquale Annicchiarico

Si è spento questa mattina, 4 novembre, a Oria, sua città natale, l’avvocato penalista Pasquale Annicchiarico, 64 anni, già presidente della Camera Penale di Brindisi e componente della Giunta Nazionale dell’Unione delle Camere Penali: Annicchiarico è stato un punto di riferimento per generazioni di colleghi e un professionista considerato non soltanto a livello locale.

La sua morte ha destato commozione nella comunità oritana e nell’intero Foro brindisino, che in una nota a firma dell’Ordine degli Avvocati lo ha ricordato come “figura di altissimo prestigio professionale e umano” e “professionista esemplare, stimato per la sua competenza, il rigore etico e la dedizione alla giustizia”, aggiungendo che “ha onorato la toga con eleganza, equilibrio e profondo senso del dovere”.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera, parallelamente all’attività forense, aveva anche insegnato come docente a contratto in ambito universitario.

Anche la sottosezione brindisina dell’Associazione Nazionale Magistrati, presieduta dal PM Pierpaolo Montinaro, ha espresso cordoglio, definendo Annicchiarico come “professionista e uomo apprezzato per le sue doti di equilibrio, correttezza e garbo, che lo hanno contraddistinto nella sua attività e nei rapporti personali”.

Il compianto avvocato è stato ricordato anche dalla Garante delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi Valentina Farina, che ha scritto che Annicchiarico “ha dedicato la sua vita al diritto, alla difesa dei valori di libertà e giustizia, alla formazione delle giovani generazioni di penalisti” e che “la sua passione per la professione forense, unita a un rigore morale raro e a una profonda umanità, lo hanno reso un punto di riferimento non solo per i colleghi, ma per l’intera comunità”.

Marina Poci

(foto da Lo Strillone News)