Il livello del canale Patri si è alzato: prestare attenzione

Il livello dell’acqua nel Canale Patri si è alzato notevolmente nelle ultime ore a causa della pioggia incessante.

La Protezione civile invita a prestare la massima attenzione nel percorrere la strada adiacente il canale patri se non strettamente necessario. Per i residenti lungo la strada del canale Patri si invita a non soggiornare nei piani seminterrati e nei piani terra se non strettamente necessario