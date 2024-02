Il Questore Gargano vola a Messina, a Brindisi arriva Giampiero Lionetti

Cambio della guardia alla Questura di Brindisi: l’attuale questore Annino Gargano lascia il posto a Giampiero Lionetti per assumere la reggenza della Questura di Messina; successivamente, diverrà Dirigente Generale.

Lionetti è stato promosso Dirigente Superiore nell’ottobre 2023, dopo essere stato a lungo a capo della Digos di Roma. Classe 1968, entrato nella Polizia di Stato nel 1992, come primo incarico è stato destinato alla Questura di Caltanissetta, in qualità di funzionario addetto presso il Commissariato di Gela. È particolarmente esperto di ordine pubblico e operazioni antiterrorismo, cosa che senz’altro sarà utile in vista dell’organizzazione del G7 che si terrà a Fasano dal 13 al 15 giugno.

Gargano, 59 anni, originario di Amalfi, era giunto a Brindisi nell’aprile 2022.

In servizio nella Polizia di Stato dal 1990, ha frequentato il corso quadriennale di formazione per commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma. Dopo aver ricoperto gli incarichi di vice dirigente della Squadra Mobile e di dirigente delle Volanti della Questura di Parma, ha diretto la Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio – Versilia, nonché la Squadra Mobile della Questura di Lucca.

Dopo l’esperienza alla direzione della Squadra Mobile e della Divisione Immigrazione della questura di Lecce, da primo dirigente è stato a capo, per tre anni, della Squadra Mobile di Genova per poi rientrare in Puglia a guidare la Squadra Mobile di Bari. Nel 2018 nominato Dirigente Superiore, ha svolto servizio a Roma presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ricoprendo anche l’incarico di direttore del Servizio ispettivo e di controllo. Dal 16 maggio 2019 al 30 settembre 2020 è stato questore di Vibo Valentia. Dall’1 ottobre 2020 fino al 19 aprile 2022 è stato questore di Chieti.

Nel corso dell’anno e dieci mesi trascorsi a Brindisi, Gargano ha guidato la Questura con mano ferma ed empatia umana, portando a termine molte importanti operazioni, raggiungendo eccellenti risultati contro la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Ha avviato, inoltre, la macchina organizzativa sul fronte della sicurezza in vista del G7 di Fasano.

