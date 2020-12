Il sito brindisino che vende online le introvabili Playstation 5: magazzino spoglio, è giallo

E’ giallo su un lotto di introvabili Playstation 5 in vendita sul web a cura, a quanto pare, di una ditta brindisina.

Gli appassionati dei videogiochi non hanno potuto fare a meno di notare dell’esistenza su internet di proposte d’acquisto della consolle della Sony, ormai sold out in tutti i negozi, a un prezzo conveniente, ma sulla fattibilità dell’affare c’è qualche dubbio o problema.

Su Ebay ci sono play in vendita anche per mille euro. Ma a quanto pare sta diventando un caso nazionale quello di “Euromediashop”, rivenditore online che ha sede a Brindisi. L’amministratore risulta essere Christian Ciciriello. La società ha sede legale in via Rossini, a Tuturano (case popolari). Il magazzino invece si trova in via Enrico Fermi, a quanto viene riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

Il sito ha puntato principalmente al mercato della Lombardia, ma vi sono dei dubbi. E’ stato lanciato in rete solo ad ottobre, è rimasto offline per alcune ore (ma vi sarebbe stato un problema tecnico) e promette la consegna delle consolle solo dopo il 22 dicembre. Non si può pagare con Paypal, ma solo con bonifico bancario o ricarica Postepay. La partita Iva è esistente ed effettivamente riferita a Ciciriello che risulta essere gestore di una attività di commercio di prodotti elettronici e mascherine.

Il magazzino della zona industriale di Brindisi risulta alquanto spoglio. Possibile che all’interno ci siano effettivamente montagne di Playstation 5?