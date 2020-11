Asl: in piena pandemia, 26mila euro per la Sala riunioni della direzione generale

La delibera è del 12 novembre, periodo di piena pandemia, smart working e videoconferenze istituzionali. E si trova in un albo pretorio ormai composto quasi esclusivamente da atti che riguardano l’emergenza Covid: 26mila euro per gli arredi della Sala riunioni della direzione generale della Asl. Si parla di un affidamento diretto, considerata la somma.

Viene specificato che il 5 novembre scorso, data legata dal punto di vista generale al noto Dpcm che ha posto la Puglia in zona arancione, “questa azienda ha formulato la richiesta di preventivo per la fornitura in argomento” a tre ditte.

I preventivi sono arrivati tra il 6 e il 10 novembre. Il più conveniente è risultato quello della ditta “Procacci Arredamento” di Trani (negozio di mobili anche per ufficio), per 26.835 euro.

Non è specificato nel dettaglio di quale tipologia di interventi si intenda effettuare. Ma si parla generalmente di “allestimento degli uffici della direzione generale” e in particolare della “necessità di procedere alla fornitura di beni materiali, componenti di arredo, per l’allestimento degli uffici, nello specifico la sala riunioni della direzione generale della Asl di Brindisi”.

Non vi sarà bisogno di gara, in quanto il Decreto legge del luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, semplifica – è precisato – ulteriormente le procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di valore non superiore a 75mila euro.

La spesa sarà imputata sul conto “Mobili e Arredi” del Bilancio 2020. Il budget potrà essere incrementato. La delibera porta la firma del direttore generale, Giuseppe Pasqualone e del direttore amministrativo Caterina Diodicibus.