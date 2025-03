In Puglia mancano 267 medici di famiglia: i dati della Fondazione Gimbe

Soltanto il 35% dei medici di Medicina Generale in Puglia supera il massimale dei 1.500 assistiti, contro una media nazionale del 51,7%: lo indica il rapporto della Fondazione Gimbe sui medici di base elaborato con i dati Sisac (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati).

Dal report emerge che in Puglia il numero medio di assistiti è di 1.325 (medica nazionale 1.374). Secondo la stima Gimbe, che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a 1 medico di Medicina Generale ogni 1.200 assistiti, al primo gennaio 2024 in regione mancano 267 medici.

Nel periodo tra il 2019 ed il 2023, in medici di Medicina Generale in Puglia si sono ridotti del 25,8%, a fronte di una media nazionale del 12,7%.

C’è un altro elemento che viene evidenziato per la Puglia nell’analisi della Fondazione Gimbe: nel 2024 i partecipanti al concorso nazionale per il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale sono stati inferiori ai posti disponibili. In particolare -33 candidati (-17%) rispetto alle borse finanziate (media Italia -15%).