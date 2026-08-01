Incendi, in Puglia quasi cinquemila ettari distrutti in due mesi

Sono quasi cinquemila gli ettari di territorio pugliese attraversati dagli incendi nei primi due mesi della campagna estiva. Il bilancio aggiornato parla di 4.921 ettari bruciati tra giugno e luglio, con una brusca accelerazione nell’ultimo mese: a giugno le fiamme avevano interessato 954 ettari, mentre a luglio la superficie distrutta è salita a 3.967 ettari.

La provincia più colpita è quella di Bari, dove risultano bruciati 1.892 ettari. Seguono Foggia con 1.021 ettari, Barletta-Andria-Trani con 964, Lecce con 542 e Taranto con 478. Decisamente più contenuto il dato della provincia di Brindisi, ferma a 24 ettari. Le cifre descrivono una situazione ambientale particolarmente grave, aggravata dalle temperature elevate, dalla siccità e dal vento, che in numerosi casi ha favorito la rapida propagazione dei fronti di fuoco.

Gli incendi hanno interessato aree agricole, macchia mediterranea, boschi e zone prossime agli insediamenti turistici. In diversi territori è stato necessario evacuare abitazioni, strutture ricettive e aziende, mentre vigili del fuoco, protezione civile, volontari e operatori dell’Arif sono stati impegnati per giornate intere nelle operazioni di spegnimento e bonifica.

Il fenomeno riapre il dibattito sulla prevenzione, sulla manutenzione delle aree rurali e sul controllo delle zone maggiormente esposte. La priorità non riguarda soltanto l’intervento durante le emergenze, ma anche la pulizia dei terreni, la realizzazione delle fasce tagliafuoco, la sorveglianza e l’individuazione dei responsabili dei roghi dolosi o provocati da comportamenti negligenti.