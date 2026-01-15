Incendio in abitazione nel Barese, un ferito lieve

Una persona è rimasta lievemente ustionata a Ruvo di Puglia, nel Barese, in seguito a un incendio divampato all’interno della propria abitazione. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e recuperato alcune bombole di GPL presenti nell’appartamento, mettendole in sicurezza. L’abitazione è stata evacuata a scopo precauzionale.

Il ferito non sarebbe in gravi condizioni. Illesa l’altra persona che si trovava nell’appartamento al momento dell’incendio.