Un incendio ha devastato un appartamento alla periferia di Fasano: madre e figlio si sono messi in salvo, all’interno è stato trovato il gatto, privo di vita.

I vigili del fuoco di Ostuni sono intervenuti alle 3 della notte in via Parri. Il rogo sarebbe stato generato, a quanto appurato, da un corto circuito. L’appartamento si trova in un condominio. Sono inagibili le abitazioni del secondo, terzo e quarto piano. Sul posto anche polizia locale e carabinieri.