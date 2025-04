Incidente in galleria, auto si incendia: 5 ragazzi salentini intossicati dal fumo a Trento

Cinque ragazzi di Porto Cesareo, partiti per assistere a una gara di motocross prevista per ieri, domenica 13 aprile, sono rimasti coinvolti in un grave scontro verificatosi tra due automobili sabato nella galleria Balandin, tra Sarche e Ponte Arche, sulla statale 237 del Caffaro, tra il Trentino Alto Adige e la Lombardia: una delle vetture ha preso fuoco e i cinque sono rimasti intossicati dai fumi della combustione. Sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in vari ospedali della zona, dove tuttora si trovano, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

“È stato un fine settimana difficile, con notizie preoccupanti che ci sono pervenute dal Trentino Alto Adige. Oggi possiamo dire con cauto ottimismo che la situazione pian piano sta migliorando. Tornate presto a casa ragazzi! Un grande augurio a Sandro Luca Simone Matteo Gabriele”, ha scritto sui social la sindaca di Porto Cesareo, Silvia Tarantino.

Marina Poci