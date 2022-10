Il ragazzino di sedici anni coinvolto domenica in un incidente in moto alle porte di Ostuni è ancora grave e ha bisogno di sangue. Ecco l’appello del padre sulla sua pagina Facebook: “Buongiorno a tutti , con molta gentilezza , purtroppo mio figlio Pietro Sisto 16 anni , avuto un incidente grave , a bisogno di sangue chi vuol donare al perrini di Brindisi vi ringrazio di cuore a chi lo farà aiutatemi per favore”.

Il sedicenne è ricoverato presso l’ospedale Perrino di Brindisi.