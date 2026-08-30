Inferno nel Salento, incendi tra Lequile, Nardò e Collepasso

Un sabato sera segnato dal fuoco nel Salento. Tre incendi di vaste dimensioni hanno impegnato contemporaneamente i vigili del fuoco tra Lequile, Nardò e Collepasso.

La situazione più critica si è registrata a Lequile, dove le fiamme hanno raggiunto una pineta nelle vicinanze dell’ecocentro comunale lungo la Statale 101 Lecce-Gallipoli. Una gigantesca colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza.

Per ragioni di sicurezza la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli interessati, con deviazioni del traffico. Numerose squadre dei vigili del fuoco, insieme alla Protezione civile, hanno lavorato per evitare che il rogo coinvolgesse direttamente l’impianto.

Un secondo fronte è divampato nelle vicinanze della discarica Castellino, nel territorio di Nardò. Un altro incendio ha interessato le campagne di Collepasso.

Il vento e la vegetazione completamente secca hanno favorito la propagazione delle fiamme. Le cause dei diversi incendi non sono ancora state accertate.

È l’ennesima giornata critica di un’estate nella quale la Puglia ha già perso migliaia di ettari di vegetazione tra Gargano, Alta Murgia, Salento e provincia ionica.