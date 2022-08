Ivan, morto a 7 anni. Ai suoi funerali gli amati personaggi Disney

Ci saranno i suoi amati personaggi di Disney a dargli l’ultimo saluto: Ivan è morto a sette anni. A luglio un’intera comunità, quella di Montalbano di Fasano, si mobilitò per realizzare il suo sogno: sarebbe voluto andare a Disneyland Paris, ma la sua malattia ormai allo stato terminale non glielo consentiva. E allora decine di figuranti, con i costumi messi a disposizione dall’associazione “La banda di Minnie e Topolino” e della famiglia #PeppeNelCuore si ritrovarono a Montalbano per far trascorrere tutti insieme a Ivan una serata speciale.

Il bimbo si è spento la notte scorsa a Montalbano e mercoledì mattina alle 9, in occasione dei suoi funerali e su espressa richiesta della famiglia, i figuranti con i costumi dei personaggi Disney si ritroveranno per dargli l’ultimo saluto. Chiunque voglia partecipare può contattare Ilaria Sardella al numero 393 44 23 531.

La famiglia ha inoltre chiesto che tutti i partecipanti possano indossare una maglietta bianca durante i funerali, che non vi siano omaggi floreali ma è stata già disposta una raccolta fondi per un’associazione che ha aiutato sempre la famiglia di Ivan: Apleti Ovb.