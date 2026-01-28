L’aeroporto di Bari nella top 15 europea per crescita

L’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari si conferma tra gli scali più dinamici in Europa, entrando nella top 15 degli aeroporti continentali che hanno registrato la maggiore crescita di passeggeri.

Il dato emerge da un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International (ACI) relative al primo semestre 2025.

In una nota, Aeroporti di Puglia evidenzia che il risultato “conferma lo scalo barese tra quelli con il più alto trend di crescita a livello europeo” e rafforza l’immagine della Puglia come destinazione sempre più attrattiva per viaggi di lavoro e turismo. La società sottolinea inoltre che il posizionamento rappresenta un riconoscimento della capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico.