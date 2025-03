Latiano, grave il 27enne accoltellato alla gamba: operato nella notte, è in Rianimazione

Permangono gravi le condizioni del 27enne accoltellato a una gamba nella serata di ieri, 18 marzo, in via Dante Alighieri, a Latiano: il giovane uomo sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico nella notte e poi trasferito nel reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Latiano e i colleghi della Compagnia di San Vito dei Normanni, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze di eventuali altri presenti.

Non si esclude che la vittima possa essere stata ferita nel corso di un litigio degenerato.

Marina Poci