Lecce, allarme viabilità: 4 pedoni investiti in 24 ore

È allarme viabilità a Lecce, dove quattro pedoni sono stati investiti negli scorsi giorni, fortunatamente con conseguenze non troppo gravi.

Nella prima mattinata di mercoledì 24 una donna di 59 anni è stata travolta da un’auto in viale De Pietro, nei pressi del Tribunale Penale, in prossimità delle strisce pedonali. Ha riportato un trauma cranico che non desterebbero particolare preoccupazione nei sanitari. Il conducente del veicolo, sottoposto al test alcolemico e tossicologico, è risultato negativo.

Esattamente sullo stesso attraversamento pedonale, ventiquattr’ore dopo, un 13enne, è stato investito da un suv: un bus cittadino si era fermato per consentire al ragazzino di attraversare, ma, mentre era in sosta, è stato sorpassato dal suv, che è poi finito addosso all’adolescente colpendolo in pieno. Anche in questo caso, test per alcolici e sostanze stupefacenti negativo e condizioni non particolarmente gravi per il ferito.

Sempre nella giornata di ieri, una studentessa di 20 anni è stata investita, ancora durante un attraversamento, nel rione Salesiani, mentre nel quartiere Santa Rosa un uomo di 78 anni è stato raggiunto da un 80enbe alla guida della sua automobile. Le condizioni di entrambi non sono gravi, tanto che l’uomo ha rifiutato persino il ricovero in ospedale.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui