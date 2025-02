Lecce, pestato per uno sguardo di troppo nel cuore della movida: 21enne in prognosi riservata

Un 21enne di Lequile è rimasto gravemente ferito intorno alle 23:30 di ieri, 8 febbraio, nei pressi della centralissima piazza Santa Chiara di Lecce, nel corso di una rissa scoppiata, pare, per uno sguardo di troppo: davanti a decine di persone che in quel momento affollavano uno dei punti di ritrovo più frequentati della movida, sarebbe stato violentemente picchiato con calci e pugni da un altro giovane che si sarebbe sentito osservato con insistenza (i testimoni hanno riferito che l’aggressore, prima del pestaggio, avrebbe urlato alla vittima “Ce sta guardi?”, ovvero “Che stai guardando?”).

Stando alla ricostruzione della Polizia di Stato, il 21enne e un suo amico erano seduti sui gradini di un’abitazione privata, quando sono passati loro davanti due ragazzi: proprio l’incrocio di sguardi sarebbe stato la miccia che avrebbe innescato la violenta reazione.

Il giovane, colpito (anche) da un pugno al volto che ne ha determinato la perdita di sensi e la caduta, ha riportato un trauma facciale e un trauma cranico: attualmente è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del Vito Fazzi del capoluogo salentino in prognosi riservata, ma non verserebbe in pericolo di vita.

Marina Poci