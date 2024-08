Lecce, tragico scontro sulla tangenziale: morto motociclista di 23 anni

Un motociclista 23enne di Novoli, Emanuele Montanaro, è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte sulla Tangenziale Ovest di Lecce, all’altezza dello svincolo 13B per Nardò e Gallipoli: la moto a bordo della quale viaggiava, una Yamaha R6, ha preso fuoco a seguito dello scontro, la cui dinamica è tutta da accertare, con un autocarro Iveco e un’automobile Hyundai Tucson. Il ragazzo, che stava rientrando al termine di una cena tra amici a San Cesario, è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. I conducenti degli altri due veicoli, feriti, sono stati sottoposti ai testi, i cui risultati saranno resi noti nelle prossime ore, per rilevare l’eventuale presenza di alcool e sostanze stupefacenti nell’organismo.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, i Carabinieri (a cui sono affidati i rilievi) e i sanitari del 118, che malgrado i tentativi di rianimazione, non sono riusciti a salvare il giovane centauro.

Tutti e tre i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati, mentre la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione della magistratura.

Marina Poci

(foto di LeccePrima)

