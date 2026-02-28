Liste d’attesa, oltre 17mila prestazioni già eseguite in Puglia

Oltre 17mila prestazioni già eseguite in meno di un mese grazie al piano straordinario per il recupero delle liste d’attesa attivato dalla Regione Puglia in collaborazione con aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

Dal 2 al 25 febbraio risultano effettuate 17.056 prestazioni complessive tra visite, esami e ricoveri. Nel dettaglio, per la specialistica ambulatoriale sono state eseguite 16.102 prestazioni, mentre 25.484 appuntamenti sono stati anticipati rispetto alla data originaria.

Sul fronte dei ricoveri, al 25 febbraio sono stati richiamati 7.435 pazienti, con 741 interventi anticipati e 954 già effettuati. Complessivamente in tutta la Puglia sono state richiamate 54.222 persone, anticipate 26.225 prestazioni ed eseguite oltre 17mila.

Il monitoraggio dell’ultima settimana (16-25 febbraio) evidenzia un’accelerazione: 8.441 prestazioni ambulatoriali e 538 ricoveri già erogati. Il numero più alto di ricoveri eseguiti si registra al Policlinico di Bari (244), seguito dall’Istituto oncologico Giovanni Paolo II (223) e dalla Asl di Lecce (182).

In lieve calo la percentuale dei rifiuti all’anticipazione, scesa al 27% (7.089 casi). Il 60% ha preferito mantenere la data già fissata, il 19% ha dichiarato di aver già effettuato la prestazione e il 7% ha riferito che non era più necessaria. Per la restante quota non sono disponibili motivazioni.

Il piano sperimentale proseguirà anche nel fine settimana con ulteriori sedute programmate nelle strutture sanitarie regionali.