Litiga con i vicini e dà fuoco alla palazzina: 80enne arrestato nel Barese

Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Canosa di Puglia hanno arrestato nella prima mattina di ieri, 11 giugno, un vedovo 80enne che avrebbe divelto i tubi delle condotte del gas della palazzina bifamigliare in cui risiede, appiccando il fuoco nel tentativo di fare esplodere l’immobile.

L’episodio, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato causato dai violenti attriti dell’uomo con la famiglia che occupa l’altro appartamento.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti di una volante, le fiamme hanno esclusivamente danneggiato alcuni arredi, mentre nessuno degli inquilini dell’altra abitazione è rimasto ferito né intossicato.

Marina Poci