Litiga con la figlia e percorre la superstrada contro mano: patente ritirata

Dopo aver litigato in auto con la figlia l’ha fatta scendere dal sedile lato guida e si è messo al volante della vettura, una utilitaria, percorrendo la strada statale 613 Lecce-Brindisi contromano in direzione del primo centro. E accaduto nel corso della notte, intorno all’1,30. Al termine di un inseguimento gli agenti delle Volanti della Questura, dopo aver messo in sicurezza gli altri utenti della arteria, lo hanno raggiunto e bloccato. La pericolosa corsa dell’uomo è iniziata all’altezza dello svincolo Tuturano-Cerano dove, mentre faceva rientro a casa insieme alla figlia che era alla guida dell’auto, aveva dato segni di escandescenza costringendo la donna a scendere dal veicolo.

L’immediata chiamata al 113 da parte della donna e le numerose segnalazioni giunte alla Sala Operativa della Questura dagli automobilisti in transito, hanno permesso alle Volanti di giungere tempestivamente nella zona subito dopo il limite di provincia e invertendo la direzione di marcia. Tale manovra aveva permesso di bloccare quasi del tutto il traffico in direzione Brindisi evitando ulteriori rischi per gli altri automobilisti. La vettura è stata raggiunta prima che la stessa arrivasse all’altezza dello svincolo per Torchiarolo dopo aver percorso alcuni chilometri contromano. L’auto era ferma in una piazzola di sosta e il conducente, sceso dalla vettura in stato di alterazione psicofisica, è stato dapprima bloccato e soccorso dagli agenti con l’ausilio di una unità operativa del Servizio 118 e poi trasportato in ospedale.A carico del conducente sono state elevate numerose contestazioni previste dal Codice della Strada con il conseguente immediato ritiro della patente.