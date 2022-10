Malore sull’Intercity, muore docente d’informatica

Fasano in lutto per la morte del professor Paolo Nappo, insegnante di informatica presso l’istituto Salvermini di Fasano. Il docente, 67 anni, è stato ritrovato senza vita sul pavimento della cuccetta del treno Intercity su cui stava viaggiando in direzione Torino. Il treno era partito da Lecce sabato alle 20.25.

Immediati i soccorsi già a bordo del treno con il defibrillatore. Il convoglio si è poi fermato nella prima stazione utile – Romano di Lombardia- verso le 8 dove sono intervenuti i soccorsi. I medici intervenuti però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il docente noto anche per aver fondato il Fasanforum.