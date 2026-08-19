Maltempo a Taranto, barche in difficoltà nel Mar Grande: soccorsi della Guardia Costiera

Il violento peggioramento delle condizioni meteo ha provocato nel pomeriggio di ieri diversi incidenti in mare nella rada di Mar Grande, a Taranto, mettendo in difficoltà numerosi diportisti tra l’Isola di San Pietro e la zona di San Vito.

Diverse imbarcazioni, sorprese dal rapido aumento del vento e del moto ondoso mentre erano alla fonda o all’ormeggio, hanno chiesto assistenza. Alcune si sono arenate o hanno urtato contro gli scogli, riportando danni anche ingenti agli scafi.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Taranto, che ha impiegato due motovedette specializzate nelle attività di ricerca e soccorso e il pattugliatore “Oreste Corsi”, presente nel porto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. In azione anche i mezzi degli Ormeggiatori e dei Piloti del porto.

Al termine degli accertamenti, per alcune delle imbarcazioni danneggiate è stato disposto il divieto di riprendere il mare fino all’esecuzione delle necessarie riparazioni e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La Guardia Costiera rinnova l’invito ai diportisti a consultare le previsioni meteorologiche prima di ogni uscita e a seguirne costantemente l’evoluzione, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando temporali e forti raffiche di vento possono svilupparsi rapidamente.