Maltempo in Puglia, la Regione chiede lo stato di emergenza nazionale

La Regione Puglia ha avviato le procedure per richiedere al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito dei gravi effetti provocati dall’ondata di maltempo che nell’ultima settimana ha colpito diversi territori regionali. La decisione è stata formalizzata dalla Giunta regionale, che ha deliberato anche la richiesta di finanziamenti straordinari per far fronte ai danni e ai disagi causati dagli eventi atmosferici.

A darne notizia è il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che definisce quanto accaduto “un evento climatico estremo”, evidenziando la portata eccezionale delle precipitazioni registrate dopo mesi segnati dalla siccità.

Secondo Decaro, la situazione impone una riflessione approfondita sulla necessità di rafforzare la sicurezza del territorio e di renderlo più resiliente rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici. Il presidente sottolinea come la transizione repentina da una lunga fase di carenza d’acqua a piogge particolarmente intense abbia messo in evidenza la fragilità del sistema territoriale e infrastrutturale regionale.

Nel corso dell’emergenza, spiega ancora Decaro, la gestione dei soccorsi è stata resa possibile grazie al lavoro della Protezione civile, dei soccorritori e di tutti gli operatori coinvolti nelle attività di assistenza. Tuttavia, per la Regione è ormai necessario avviare un piano strutturale di messa in sicurezza del territorio.

Nelle prossime ore il Genio civile sarà operativo nelle aree più colpite della Capitanata e del Subappennino Dauno, con interventi finalizzati in particolare al ripristino della viabilità nei Comuni rimasti isolati.