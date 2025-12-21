Maresciallo della Guardia di Finanza a 20 anni: Maria Giulia è di Villa Castelli

A soli vent’anni, Maria Giulia Ligorio, originaria di Villa Castelli (Brindisi), è tra le più giovani in Italia a diventare Maresciallo della Guardia di Finanza. Il traguardo è stato raggiunto lo scorso 17 dicembre durante la cerimonia di consegna dei gradi agli allievi marescialli del 95° Corso “Argentera III”, svoltasi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.

Dopo due anni di intenso addestramento militare e professionale, tra studio, disciplina ed esercitazioni sul campo, Maria Giulia ha ottenuto il prestigioso riconoscimento, frutto di impegno, sacrificio e forte senso del dovere. «Non è stato facile, ma ogni sforzo è valso la pena», racconta.

Un risultato che rappresenta anche un motivo di orgoglio per la Puglia e per la sua comunità di origine. «Sono fiera di portare il nome della mia terra in un contesto così importante», sottolinea.

La giovane marescialla resterà ora a L’Aquila per proseguire il percorso formativo: il terzo anno di corso sarà dedicato al completamento della formazione accademica, al termine della quale conseguirà la Laurea triennale in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria. Un esempio di determinazione e meritocrazia che può ispirare molti giovani a credere nei propri sogni.