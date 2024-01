“Mary” Panico: ieri a Trento i funerali, oggi la salma attesa a Torchiarolo

Si sono celebrati ieri, nella chiesa del cimitero di Trento, i funerali di Maria Antonietta “Mary” Panico, la ragioniera di 42 anni originaria di Torchiarolo trovata morta, la mattina di mercoledì 17 gennaio, nella propria abitazione al quartiere Bolghera del capoluogo trentino.

Alle esequie, oltre ai famigliari e agli amici più stretti della donna, hanno partecipato numerosi esponenti della politica locale, con i quali Panico aveva condiviso negli anni scorsi alcune competizioni elettorali: alle elezioni provinciali del 2018 si era candidata con l’UDC per sostenere Maurizio Fugatti, poi eletto come presidente della presidente della Provincia autonoma di Trento (e attualmente presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige), mentre nel 2021 aveva fatto parte della lista civica a sostegno del candidato sindaco di Fratelli d’Italia Andrea Merler.

Molto toccante è stato l’intervento del fratello Lucio che, nel comunicare che dagli inquirenti non sono trapelate comunicazioni ufficiali circa le cause della morte, ha ringraziato la comunità trentina per il sostegno e la vicinanza manifestati in questi giorni di profondo dolore nei confronti della famiglia (“Non ci siamo mai sentiti soli”, sono state le sue testuali parole).

Maria Antonietta Panico viveva a Trento da quasi vent’anni ed era perfettamente integrata nel tessuto sociale e lavorativo del territorio. Era stata sposata e lascia una figlia di sedici anni. Proprio la ragazza, che al momento della morte della donna si trovava a casa del padre, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre, ha dato l’allarme: il corpo di Maria Antonietta è stato rinvenuto dall’ex marito nell’abitazione che avevano condiviso quando erano sposati.

La PM Patrizia Foiero ha disposto l’autopsia, ma al momento l’ipotesi più accreditata per giustificare il decesso, in assenza di segni di violenza, è quella del malore improvviso, che avrebbe colto la donna senza darle il tempo di chiedere aiuto.

La salma è attesa nel primo pomeriggio a Torchiarolo, dove sarà tumulata con ogni probabilità domani mattina.

Marina Poci

Foto da l’Adige.it.

