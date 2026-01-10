Maserati contro Renault Scenic: muore insegnante di 50 anni

Tragico incidente stradale nel Salento nella serata di venerdì. Sulla strada statale 275 Maglie-Leuca, nel tratto compreso tra Alessano e Lucugnano, appena fuori dal centro abitato di Alessano, ha perso la vita un docente cinquantenne.

La vittima è Giuseppe Turano, 50 anni, insegnante di Matematica presso la scuola media di Specchia. Originario di Corigliano Calabro, viveva ad Alessano, in provincia di Lecce. L’uomo è deceduto sul colpo a seguito del violento impatto.

Per dinamiche ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una Maserati si è scontrata frontalmente con la Renault Scenic condotta dal docente, nei pressi del campo sportivo comunale. Il conducente dell’altra vettura è stato soccorso e trasportato in condizioni critiche all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Nell’incidente è rimasta coinvolta in modo lieve anche una Seat Arona, guidata da un anziano che non ha riportato ferite.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, i carabinieri delle stazioni di Tricase e Alessano e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

FOTO NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA