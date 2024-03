Massafra, scontro tra auto e furgone: un morto e un ferito in codice rosso

Gravissimo incidente stradale nel Tarantino: intorno alle 7:30 di oggi, 7 marzo, per cause in corso di accertamento, una Dacia Duster e un furgoncino di una ditta di un’impresa addetta ai servizi ecologici si sono scontrati sulla Strada Statale 7, alle porte di Massafra, nei pressi della rotatoria di via Chiatona: l’uomo a bordo dell’automobile, originario di Turi, M.P., di 52 anni, secondo capo della Marina Militare, è morto sul colpo, mentre un’altra persona è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, i Carabinieri di Massafra e i Vigili del Fuoco di Castellaneta.

(foto de La Gazzetta del Mezzogiorno)

