Maxi operazione contro contrabbando di sigarette e traffico di droga: 70 carabinieri impegnati a Bisceglie

Dalle ore 04:00 di oggi, 1 luglio, circa 70 Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, coadiuvati in fase esecutiva dai reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno ed in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Desio (MB), dove si trova uno degli indagati, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica di Trani nei confronti di 13 indagati (4 in carcere; 9 agli arresti domiciliari), ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e di importazione, trasporto e vendita di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, che giungevano nel porto biscegliese via mare, a bordo di barche di pescatori del posto.

Le misure cautelari sono state emesse all’esito dell’indagine denominata “Recover”, condotta dai militari della Tenenza di Bisceglie, a partire dal giugno 2022.

