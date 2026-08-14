Meloni attesa in Puglia per Ferragosto: qualche giorno di relax nel Brindisino

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa nelle prossime ore in Puglia, dove trascorrerà alcuni giorni di vacanza in una masseria del Brindisino.

Secondo quanto riferisce l’edizione online della Gazzetta del Mezzogiorno, la premier sarà accompagnata dalla figlia Ginevra e da alcuni amici con i quali è solita trascorrere le ferie di metà agosto. Tra loro dovrebbe esserci anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

Negli anni scorsi Meloni aveva scelto per le sue vacanze pugliesi la masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica.

La permanenza in Puglia precederà un appuntamento istituzionale già fissato: il 21 agosto la presidente del Consiglio è attesa a Taranto per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, alla quale parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.