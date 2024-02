Mesagne alla Borsa Internazionale del Turismo con la mostra “G7 – sette secoli di arte italiana”

Anche Mesagne sbarca alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano: domenica 4 febbraio alle 13:40 nel Padiglione della Regione Puglia, sarà presentato, insieme all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, il grande progetto di mostra “G7 – sette secoli di Arte Italiana”.

Interverranno Gianfranco Lopane (Assessore al Turismo della Regione Puglia), Aldo Patruno (Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia), Toni Matarrelli (Sindaco di Mesagne), Pierangelo Argentieri (Presidente della rete di imprese MiceExperience), Marco Calò (Consulente alle Politiche Culturali del Comune di Mesagne).

Dopo il successo della mostra “Caravaggio e il suo tempo”, dedicato al genio lombardo del Seicento e ai suoi contemporanei, il prossimo progetto sarà un viaggio attraverso sette secoli di arte italiana, da Giotto fino ai nostri giorni, passando per Leonardo Da Vinci, Raffaello, ancora Caravaggio, Bernini e Canova, fino a Boldini e Pascali.

L’allestimento sarà visitabile a partire dal 13 giugno, in concomitanza con l’inizio del G7, previsto a Fasano (Borgo Egnazia) dal 13 al 15 giugno.

