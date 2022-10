Mesagne, la polizia sventa una rapina: inseguimento nella notte

Tre uomini con il volto coperto da passamontagna sono stati intercettati da una pattuglia del commissariato di polizia di Mesagne, prima che compissero probabilmente una rapina: ne è nato un inseguimento durante il quale i malfattori sono riusciti a dileguarsi. Ma gli agenti hanno comunque elementi utili alla loro identificazione.

E’ avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in una zona residenziale di Mesagne. I tre erano a bordo di un’auto di grossa cilindrata e alla vista della polizia si sono dati alla fuga.

Durante i controlli nelle ore serali e notturne dello scorso fine settimana, gli agenti del commissariato di Mesagne hanno rinvenuto e riconsegnato al legittimo proprietario un camion oggetto di furto, nascosto tra la fitta vegetazione in una zona rurale a confine con il territorio brindisino e hanno deferito all’Autorità Amministrativa due individui in possesso di hashish e marijuana, che stavano raggiungendo in auto i luoghi della movida mesagnese insieme ad alcuni amici.