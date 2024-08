Mesagne: spaccio nel centro storico, ai domiciliari un giovane brindisino

La Polizia di Stato nel corso di rinforzati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati nel territorio mesagnese nel periodo estivo, ha arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un giovane brindisino.

In particolare, gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Mesagne, notando una persona sospetta aggirarsi tra i vicoli del centro storico, hanno proceduto ad un accurato controllo, a seguito del quale sono state rinvenute tre dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e quasi € 2000 in banconote di piccolo taglio.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di rinvenire altre 16 dosi di sostanza stupefacente sempre del tipo hashish, per un totale di circa gr. 100.

Al termine delle formalità di rito, visti i chiari elementi di reità, il ragazzo è stato arrestato in fragranza perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, come disposto dall’A.G., condotto presso la propria residenza in regime degli arresti domiciliari.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui</a