Mesagne, tragico incidente stradale: morti due giovani sulla strada per Torre Santa Susanna

Ancora un sinistro mortale intorno alle 20:30 di oggi, 25 febbraio, nella provincia di Brindisi, negli ultimi giorni oltremodo funestata dagli incidenti stradali: due giovani, un ragazzo sui vent’anni (nato a Brindisi, residente a Sava) e una ragazza 17enne di Latiano, sono morti in uno scontro frontale sulla Strada Provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, nei pressi dell’agriturismo Le Terre. Il personale del 118 ha praticato su entrambi ripetute manovre di rianimazione, che sono però risultate vane. Nel sinistro è rimasto ferito un uomo di 32 anni, trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi, le cui condizioni al momento non sono note. Le auto coinvolte sono due, una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano le due persone decedute, e una BMW.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Polizia di Stato di Mesagne.

(foto di Gianmarco Di Napoli)

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui