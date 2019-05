Meteo, da domani e per buona parte della settimana bel tempo

La giornata di oggi sarà variabile poi già da domani il promontorio subtropicale tenterà un debole affondo coinvolgendo le regioni meridionali almeno fino a venerdì 24 maggio.

Per la giornata odierna, nubi con schiarite e non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia sul basso salento e su Puglia centrale. Venti tesi da sud-ovest. Temperature massime intorno ai 20°C con punte anche fino a 22°C.

Martedì 21 maggio, cieli poco nuvolosi con rischio di qualche debole piovasco solo nel barese. Venti di libeccio moderati. Temperature minime tra gli 8°C delle Murge e Gargano ai 14°C nel tarantino, 12°C nel salento. Temperature massime in aumento, quasi ovunque si superanno i 20°C.

Mercoledì 22 maggio, cieli poco nuvolosi. Venti a regime di brezza tesa. Temperature minime tra i 10°C e i 13°C, Massime fino a 24°C.