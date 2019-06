Meteo, tanto sole e tramontana

Caldo afoso con punte fino a 40°C, è questo lo scenario che in questi giorni si verifica su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Al sud e in in particolare sulla Puglia le temperature saranno molto più basse , come anche la sensazione del caldo, che sarà ridotta dai venti sostenuti e provenienti da nord. Le temperature massime saranno comprese tra i 28°C e i 33°C.

La giornata di domani sarà molto simile a quella odierna, si prevede bel tempo , venti moderati da NNE e temperature massime tra i 28° e i 33°.

Sabato 29 giugno ancora bel tempo e venti moderati da nord, inoltre si verificherà un lievissimo calo delle temperature massime.