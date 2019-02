Meteo, tornano la pioggia e il freddo

Dopo il bel tempo del weekend la settimana che sta per arrivare ci porterà un tutt’altro scenario meteorologico, si passerà dalle miti temperature di questi giorni ad una diminuzione consistente delle stesse. Il cambiamento dello stato del tempo avverrà già dalla seconda parte di giornata di domani, mentre il clou del freddo e dell’ instabilità si avrà tra fine giornata del 12 ed il 13 Febbraio, quando i termometri potranno registrare valori di temperature anche di 8°C in meno rispetto a quelli che si sono registrati in questi giorni, e inoltre sarà possibile vedere anche qualche fiocco di neve a quote collinari sulla Puglia Centro-Settentrionale.

In dettaglio per la giornata di Lunedì 11 Febbraio, si prevedono nubi sparse in mattinata con peggioramento consistente nel pomeriggio,quando si potranno avere dei deboli piovaschi sparsi sul brindisino e sul resto della Puglia centro-settentrionale. I venti saranno d’ intensità moderata e provenienti inizialmente da sud-ovest e successivamente da nord-ovest. Temperature minime intorno a gli 8°C e Massime intorno ai 14°C/16°C a causa dei venti ancora miti. Adriatico e Ionio da mossi a molto mossi.

La mattinata di Martedì 12 Febbraio sarà ancora caratterizzata da instabilità con qualche pioggia possibile. Nella seconda parte della giornata sarà ancora presente della nuvolosità ma che non darà luogo a nessun fenomeno. I venti saranno moderati o anche forti e provenienti da Nord, con raffiche fino a 50 ,55 Km/h. Il freddo si farà sentire con minime sotto gli 8°C e massime che non supereranno i 9 , 10°C .

Per Mercoledì il tempo sarà ancora instabile,venti da nord-est che saranno forti e freddi, e temperature sotto la media.