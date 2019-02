Meteo, tornano le nuvole ma le temperature non scendono troppo

L’alta pressione che staziona da tempo su gran parte del continente europeo e su tutto il territorio italiano, da domani subirà un indebolimento e lascerà passare dell’aria instabile prima al nord e poi verso sabato anche al sud. Le condizioni meteorologiche non cambieranno di molto, ci sarà soltanto qualche nube in più associata a delle piogge sparse e le temperature non dovrebbero scendere di molto. Poi dal 3 marzo l’anticiclone tenderà a rinforzarsi e stazionare sulla nostra Penisola, ma i modelli vedono qualche cambiamento di marcia nei giorni successivi.

Le condizioni meteo in Puglia per i prossimi giorni saranno le seguenti:

domani 1 marzo i cieli Pugliesi e Salentini saranno sereni per tutta la giornata con qualche nuvola in arrivo dal tardo pomeriggio. I venti saranno calmi o assenti lungo la costa adriatica e zone interne, mentre nelle zone ioniche si avvertiranno dei venti deboli provenienti da sud-ovest. Temperature minime tra i 4 e gli 8°C, mentre le massime saranno in lieve aumento con valori intono ai 16°C.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi con possibilità di qualche debole fenomeno sparso associato, poi dalla sera migliora. Venti deboli da nord. Temperature minime che tenderanno ad aumentare mentre scenderanno di qualche grado le minime, valori minimi tra i 6 e i 10°C mentre quelli massimi si manterranno sotto i 14°C.

Domenica 3 marzo si presenterà inizialmente della nuvolosità che tenderà poi a dissolversi nel corso delle giornata. Venti deboli da nord e temperature minime stazionarie, massime in lievissimo rialzo.